von Verena Pichler

Die Stadt wird die Einführung einer Pferdesteuer nicht weiterverfolgen. Zumindest nicht derzeit – diese Formulierung ist der Kompromiss, den die SPD als Antragstellerin am Montag im Hauptausschuss ausgehandelt hat. Denn, so Uwe Wenk, die Fraktion hält grundsätzlich an der Einführung einer solchen Abgabe fest, „sieht aber noch erheblichen Klärungsbedarf, vor allem in Bezug auf die aufgeworfenen juristischen Fragen“.

Antrag der SPD

Die SPD hatte im Zuge der Haushaltskonsolidierung die Einführung einer Pferdesteuer beantragt, um die Reiter so am Wegeunterhalt zu beteiligen. Im Februar hatte die Kämmerei eine erste Einschätzung abgegeben, wonach Steuereinnahmen in Höhe von rund 20.000 Euro zu erwarten wären – verbunden mit einem erheblichen Aufwand und dem Risiko, dass von den rund 140 Pferden, die für eine Steuer infrage kommen, viele auch befreit werden könnten.

Wie diese „steuerbefreienden Merkmale“ genau aussehen, präzisierte Kämmerin Kristin Schippmann nun auf Wunsch sehr detailliert. Neben allen Pferden, die einer betrieblichen Nutzung zuzurechnen sind, kann auch fortgeschrittenes Alter oder Krankheit eines Tieres ein Grund für eine Befreiung sein. Die Bescheinigung darüber erstellt ein Tierarzt – und die Umfrage der Stadt bei drei Kommunen, die eine solche Steuer einführen wollten, hat laut Schippmann ergeben, dass dann deutlich mehr solche Nachweise vorgelegt wurden. Auch sei mit langwierigen Klagen und Prozessen zu rechnen. Die Kommunen berichteten weiter, dass viele Pferde in umliegende Gemeinden verlegt wurden, die eine solche Steuer nicht erheben. Das könnte auch in Rheinfelden passieren, wobei die Pferde dann immer noch auf Rheinfelder Gemarkung im Wald unterwegs wären. Der Forst hat ebenfalls eine Stellungnahme abgegeben und sieht die Einführung einer solchen Steuer nicht als Lösung für kaputte Waldwege. Dafür wäre eher die Ausweisung von Reitwegen zielführend.

Schippmann betonte, dass die personellen Ressourcen der Kämmerei derzeit auch bei anderen Projekten stark eingebunden seien. Etwa bei der Ausarbeitung einer Zweitwohnungssteuer, welche Rheinfelden von 2022 an umsetzen möchte. Damit könnte die Stadt Mehreinnahmen von mehr als 200.000 Euro generieren. „Die Kämmerei steht eigentlich nicht in Verdacht, Zusatzeinnahmen abzulehnen“, sagte Paul Renz (CDU) und Karin Reichert-Moser befand für die Freien Wähler die Ausweisung definierter Reitwege als richtiges Mittel. „Pferde aus anderen Gemeinden können unsere Wege ja immer noch kaputt machen.“

Alexander Strehmel (Grüne) hielt für seine Fraktion fest, dass noch keine abschließende Diskussion stattgefunden habe, er es aber nicht für nötig erachte, „dass wir den Kopf als erste rausstrecken“. Wie berichtet, wäre Rheinfelden die einzige Kommune im Land, die eine Pferdesteuer erheben würde. Das Fazit: Einstimmig empfiehlt der Hauptausschuss dem Gemeinderat, die Einführung einer Pferdesteuer nicht weiterzuverfolgen – derzeit.