von Petra Wunderle

Rheinfelden – Bei der „Ordensverleihung“ werden am kommenden Samstag, 14. Mai, um 16 Uhr, in der Hans-Thoma-Halle in Warmbach langjährige und verdienten Mitglieder der Narrenzunft Rheinfelden geehrt. Oberzunftmeister (OZUME) Michael Birlin ist froh, dass dies nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder möglich ist.

„Durch die Pause haben sich ganz schön viele Ehrungen angesammelt, es sind rund 220 zu Ehrende. Bis zur nächsten fünften Jahreszeit wollen wir nicht warten, dann wären es noch mehr“, erklärt Birlin, warum die Veranstaltung im Mai stattfindet. Und er betont: „Gegen diesen Termin spricht nichts, es ist eine reine Ordensverleihung und keine Fasnachtsveranstaltung“.

Die Cliquenmitglieder sollen nicht wie gewohnt in Häs und Maske erscheinen. Cliquenpulli oder Hemd seien aber angebracht, damit man sieht, zu welcher Clique die geehrten Frauen und Männer gehören. Die Fasnächtler werden für zehn, 15, 25, 33 und 40 Jahre von der Narrenzunft Rheinfelden ausgezeichnet. Die Ehrungen für elf, 22 und 33 Jahre, sowie „Ä halbes Leben“ erfolgen vom Verband Oberrheinischer Narrenzünfte (VON) mit Oliver Brüderle aus Wehr.

Musikalisch umrahmt wird die Ordensverleihung traditionell von der Latschari-Musik. Die Ordensverleihung, so rechnet Birlin, wird gegen 18.30 Uhr enden. Anschließend, um 19.30 Uhr laden die Guggenmusiker D‘Maximale zum „Bayrischen Abend“ in die Hans-Thoma-Halle ein. Es ist ein Gaudi-Abend, der Veranstalter freut sich, wenn die Gäste im Trachtenlook erscheinen. DJ „Bruzzi & Schmiedi“ sorgen für den dazu passenden Sound.