von sk

Eine Zeugin teilte der Polizei mit, dass sie am Montag, 22. Juni, in den Nachmittagsstunden, einen Mann beobachtet habe, welcher seinem Hund wohl Schmerzen zufügte.

Der Mann befand sich mit seinem Hund auf der Rasenfläche hinter den Anwesen Maurice-Sadorge-Straße 2 und 4. Zunächst habe der Mann den freilaufenden Hund eingefangen, um diesen anzuleinen. Der Hund weigerte sich, weiterzulaufen, weshalb der Mann diesen auf den Arm nahm.

Der Hund soll dann auf dem Arm gezappelt haben und der Mann warf ihn aus Hüfthöhe zu Boden. Am Boden liegend habe der Mann dann mehrfach mit beiden Händen auf den Hund eingeschlagen. Danach wurde der jaulende Hund an der Leine nach oben gezogen und der Mann entfernte sich in unbekannte Richtung von der Örtlichkeit.

Der Mann soll kurze, helle Haare und eine muskulöse Statur haben. Er sprach wohl akzentfreies Deutsch und war mit einer beigebraunen Arbeitshose bekleidet. Bei dem Hund könnte es sich um einen etwa kniehohen jungen Schäferhundmischling gehandelt haben.

Polizei rechnet mit vielen Zeugen

Aufgrund der Tatörtlichkeit könnten mehrere Personen von ihren Balkonen aus auf das Geschehen aufmerksam geworden sein. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623/7404-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Mann und dem Hund geben können. Insbesondere wird eine männliche Person gesucht, welcher wohl den Mann mit dem Hund auf dessen Verhalten angesprochen haben soll.