von sk

Gut ausgegangen ist am Donnerstag, 20. Januar, gegen 13.50 Uhr die missliche Lage einer Mutter und ihres Kleinkinds. Die 35-Jährige hielt sich mit ihrem anderthalb Jahre alten Sohn auf dem Balkon ihrer Wohnung in der Goethestraße auf. In einem unbeobachteten Moment lief der Sohn in die Wohnung und schloss die Balkontüre hinter sich und somit die Mutter auf dem Balkon im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses aus.

Auf dem Herd steht ein Topf mit Essen

In der Küche stand zeitgleich ein Topf mit Essen auf dem eingeschalteten Herd und nach kurzer Zeit führte dies zu einer enormen Rauchentwicklung, sodass der Rauchmelder auslöste und der Rauch durch das gekippte Küchenfenster hinauskam. Zusammen mit dem Hausverwalter wurde mit einem Generalschlüssel versucht, die Wohnungstüre zu öffnen. Dies gelang aber nicht, da von innen der Schlüssel steckte.

Schopfheim Unglück am Bahnübergang: 86-Jährige von Zug erfasst Das könnte Sie auch interessieren

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst wurden verständigt und rückten an. Der Feuerwehr gelang es, die Wohnungstüre gewaltsam zu öffnen. Das weinende Kind wurde direkt vom Rettungsdienst untersucht. Es konnten keine Verletzungen oder Einwirkungen durch den Rauch festgestellt werden. Das Kind konnte anschließend wieder an die erleichterte Mutter übergeben werden. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr, welche mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften angerückt war, gelüftet und das gewaltsam geöffnete Schloss ausgetauscht.