von Dora Schöls

„Haltet zusammen“, „schützt die Kinderseelen“, „unsere Kinder sind systemrelevant“ – das war am Dienstagmorgen auf handgeschriebenen Schildern rund um den Narrenbrunnen am Rheinfelder Oberrheinplatz zu lesen. Umgeben waren die Schilder von Plüschtieren, Puppen, Luftballons – und einem Hakenkreuz, zu dem das Ordnungsamt nun den Hintergrund ermittelt. Vor allem aber standen dort viele Kinderschuhe.

Der Hintergrund

Bundesweit protestieren Menschen dieser Tage mit Kinderschuhen vor Rathäusern gegen Schulschließungen aufgrund der Corona-Pandemie. Vor allem in Sachsen wurde protestiert, nachdem in einigen Landkreisen die Schulen und Kitas wegen zu hoher Inzidenzwerte schließen müssen. Zu der Aktion sei über die sozialen Medien aufgerufen worden, hieß es in Medienberichten.

Noch in Ordnung

Wer für die Aktion am Brunnen in Rheinfelden verantwortlich ist, ist noch nicht bekannt, auch dem Ordnungsamt der Stadt nicht. „Dies wurde im Vorfeld nicht mit uns abgestimmt“, sagt Amtsleiter Dominic Rago auf Nachfrage. „Wir haben uns die Situation vor Ort angesehen. Solange es so bleibt, ist es für uns in Ordnung“, sagt Dominic Rago. „Wir gehen davon aus, dass es eine temporäre Aktion ist.“

Was nicht geht

Allerdings hing an einem Kuscheltier ein Hakenkreuz. Dieses wurde von einer Mitarbeiterin des kommunalen Ordnungsdienstes am Vormittag entfernt, um es zusammen mit dem Kuscheltier, an dem es befestigt war, sicherzustellen. „Es ist derzeit nicht klar, ob das Zeichen von irgendeinem Fremden dazu gestellt wurde oder es mit dieser Aktion etwas zu tun hat“, sagt Ordnungsamtsleiter Rago dazu. „Aus diesem Grund haben wir es erst einmal entfernt.“ Das Ordnungsamt werde nun versuchen, zu ermitteln, wer dahinter steckt. Je nachdem sei dies ein Fall für den Staatsschutz – „davon gehe ich aber derzeit nicht aus“, sagt Rago.

Die Straftat

Ein Hakenkreuz im öffentlichen Raum zu zeigen, ist eine Straftat, betont Polizeipressesprecher Thomas Batzel. Als Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sei das Verwenden des Hakenkreuzes ein Vergehen und könne mit einer Freiheits- oder Geldstrafe geahndet werden. Allerdings sei es in derartigen Fällen schwierig, den Täter zu ermitteln, gibt Batzel zu. In Rheinfelden gebe es immer wieder Farbschmierereien mit derartigen Motiven: „Wenn man den Täter nicht auf frischer Tat ertappt, ist das schwierig“, sagt Batzel.

Die Botschaften

Am Vormittag blieben immer wieder Menschen am Brunnen stehen und sahen sich die Spielzeuge und Schilder näher an. Neben den Schuhen, unter denen sich auch Schuhe für Erwachsene befanden, den Kuscheltieren, Spielfiguren und dem Baby-Spielzeug fanden sich auch Flyer, die auf mögliche Gefahren der Corona-Impfung aufmerksam machen wollen und auf Internetseiten von Corona-Skeptikern verweisen. Zu lesen war auf einigen Schildern außerdem: „Wacht auf und seht, was hier passiert“, „Wo bleibt die Würde?“ oder: „Was ist mit dem Grundgesetz?“

Wer räumt auf?

„Wichtig ist, dass derjenige alles wieder aufräumt, damit nicht unser Technischer Dienst am Ende alles wegräumen muss“, sagt Dominic Rago. Der Ordnungsdienst werde zudem darauf achten, dass die Gegenstände nicht in der Fußgängerzone herumfliegen. „Gut möglich, dass die Aktion dem ein oder anderen Bürger nicht gefällt.“