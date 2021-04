von Valentin Zumsteg

Frau Berthoud, das Hotelschiff „Swiss Ruby“ brachte nun erstmals Gäste nach Rheinfelden/Schweiz. Wie viele waren es genau?

Die Fahrt von vergangener Woche hatte knapp 40 Gäste an Bord. Aufgrund der geltenden Corona-Vorschriften könnten im Moment maximal 60 Passagiere boarden, das Schiff bietet Platz für total 88 Gäste.

Stéphanie Berthoud | Bild: Markus Raub - RMP Media Production

Die Gäste schlafen eine Nacht auf dem Schiff. Fällt dafür Kurtaxe an?

Ja, die Gäste des Hotelschiffs bezahlen wie alle anderen Hotelgäste die Kurtaxe in Höhe von 2,85 Franken pro Person und Übernachtung.

Zur Person Stéphanie Berthoud ist Leiterin des Stadt- und Tourismusbüros in Rheinfelden/Schweiz.

Welche Chance sehen Sie in dieser Art des Tourismus‘ für Rheinfelden?

Die Schiffspassagiere hatten fast einen ganzen Tag Zeit, durch Rheinfelden zu flanieren und die Geschäfte in der Altstadt zu entdecken. Ich kann mir vorstellen, dass einige Gäste vielleicht das erste Mal in Rheinfelden waren und vom Städtli begeistert sind. Es könnten durchaus Gäste sein, die ein weiteres Mal nach Rheinfelden kommen werden, um die Schönheiten der Stadt noch länger zu genießen.

Und was kann Rheinfelden den Schiffstouristen bieten?

Einerseits sind sicher die Geschäfte ein beliebtes Ausflugsziel für die Schiffstouristen. Weiter ist der Audio-Guide in der „App nach Rheinfelden“ eine gute Möglichkeit, die Geschichte der Stadt auf eigene Faust zu entdecken und erleben. Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Corona-Maßnahmen weiter gelockert werden, wäre es sicher auch möglich, Stadtführungen, Brauerei-Führungen oder weitere Führungen anzubieten.

Laufenburg Die Saison des Schiffs „Löwe von Laufenburg“ startet zunächst nur in der Schweiz Das könnte Sie auch interessieren

Wie kam es dazu, dass die „Swiss Ruby“ in Rheinfelden anlegt?

Die Schifffahrtsgesellschaft ist auf die Stadtverwaltung Rheinfelden zugegangen. Wir haben dann alle notwendigen Schritte in die Wege geleitet und haben uns gefreut, dass die Reise vergangene Woche zustande kam.

Rheinfelden trägt den Rhein schon im Namen. Welches Potenzial sehen Sie für das Städtchen im Schiffstourismus?

Ich sehe im Bereich der Flussschifffahrten großes Potenzial. Rheinfelden ist das Tor zum Meer. Das ist eine Chance, die es in Zukunft zu nutzen gilt.

Corona hat den Tourismus auch in Rheinfelden stark gebremst. Wann geht es wieder mit Führungen los?

Wir freuen uns, dass wir seit vergangenen Montag wieder Führungen anbieten können. Wenige Buchungen liegen für die nächste Zeit bereits vor. Wir hoffen, dass es in den kommenden Wochen wieder anzieht und wir unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen eine überschaubare Anzahl von Personen durch Rheinfelden begleiten dürfen.

Plant der Tourismus neue Angebote?

Am 8. Mai steht eine neue Führung auf dem Programm. Es ist eine szenische Führung rund um die Kurgeschichte mit Madame de Sancerre. Sie hält sich mit ihren Kindern in Rheinfelden als Kurgast im Jahre 1911 auf und erzählt den Gästen auf der Tour, was sie so erlebt und wen sie alles trifft. Wir freuen uns, dass wir die Führung mit dem Titel „Bienvenue à Rheinfelden-les-Bains“ wie geplant durchführen können.