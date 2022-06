von sk

Anzeige wegen Bedrohung und Nötigung erstattete am Samstag eine Frau bei der Polizei Rheinfelden. Sie gab an gegen 17.30 Uhr im Stadtteil Warmbach hinter dem Schwimmbach mit ihrem Hund Gassi gegangen zu sein, als ihr ein Mann und eine Frau mit nicht angeleinten Hunden entgegenkamen. Die Geschädigte bat die beiden darum, die Hunde anzuleinen. Der Hund des Mannes ging auf den der Geschädigten los, so die Polizei. Diese rief nochmals, dass die Hunde an die Leine gehörten. Daraufhin drohte der Mann mit Schlägen und nötigte sie mit aggressiver Haltung dazu umzukehren und in eine andere Richtung davonzugehen. Die Beteiligten werden wie folgt beschrieben: Der Mann war 50 bis 60 Jahre alt, hatte dunkelblonde Haare, trug einen Schlapphut und eine Brille,er war etwa 185 Zentimeter groß. Sein Hund war mittelgroß, grau-gesprenkelt, einem Husky ähnelnd, weiblich. Die Frau wird wie folgt beschrieben: etwa 60 Jahre, kurzes weißes Haar. Ihr Hund war mittelgroß, beige-weiß. Die Beteiligten, sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden (07623/7404-0) in Verbindung zu setzen.

Rheinfelden: Unfallflucht mit Personenschaden am McDonalds-Kreisverkehr

In Rheinfelden ereignete sich am Samstag gegen 20.10 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreisverkehr an der Schildgasse, in Höhe der Einmündung Großfeldstraße. Ein Motorradfahrer kam nach einer Vorfahrtsverletzung, begangen durch den Fahrer eines roten VW Golf, zu Fall und verletzt sich hierbei leicht, so teilt die Polizei mit. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten in Richtung der Friedrichstraße davon. Der Unfall wurde durch mehrere Zeugen beobachtet. Ermittlungsansätze bezüglich des Autos und der drei männlichen Insassen liegen der Polizei vor. Der entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden (07623/7404-0) in Verbindung zu setzen.