von Petra Wunderle

Simon Häussermann (29) ist gelernter Hotelfachmann, Ehefrau Christin Häussermann (26) staatlich anerkannte Erzieherin. Der Senior gibt nach 4936 Tagen das Garni Hotel mitten in der Innenstadt gerne ab. Denn er vertritt die Ansicht: „Wenn der Senior nicht früh genug abgibt, dann geht der Junior.“

Das Hotel Oberrhein, dessen Historie ins Jahr 1988 zurückreicht, wird seit Ende 1996 von Familie Häussermann geführt. Matthias und Sabine Häussermann haben damals das Haus von Erika Große-Wortmann übernommen und von Beginn an mit viel Herzblut geführt. „Wir haben alles auf den Kopf gestellt und können auf einen bestehenden sehr guten Kundenstamm aus der ganzen Welt blicken“, freut sich der Senior.

Er und seine Ehefrau halten es jetzt mit dem Leitsatz des Schriftstellers und Soziologen Dieter Mueller-Harju. Der hat mal geschrieben: „Verantwortung geben und übernehmen sowie Vertrauen schenken sind zwei grundlegende Voraussetzungen für die gelungene geplante Nachfolge in einem Familienunternehmen.“

Seit 1988 besteht das Hotel Oberrhein – nun hat der Senior an den Junior übergeben. | Bild: Verena Pichler

Simon Häussermann hat im Hause der Eltern die Ausbildung zum Hotelfachmann absolviert. Anschließend sammelte er Erfahrung in Stuttgart im Brita-Hotel, war zwei Jahre lang in der Jugendreise und Hotelorganisation in Spanien, arbeitete ein gutes Jahr lang im Steigenberger Hotel in Lörrach und folgte dann vor vier Jahren dem Hilferuf seines Vaters, der dringend qualifiziertes Personal suchte.

Das Hotel Seit 1988 gibt es in Rheinfelden das Hotel Garni Oberrhein. Es befindet sind in der Werderstraße in der Innenstadt. Es verfügt über 32 Betten in elf Doppel- und zehn Einzelzimmern. Es beherbergt laut Angaben der Betreiberfamilie Häussermann zahlreiche Stammgäste im Businessbereich sowie Durchreisende. Seit Kurzem wird es von Simon und Christin Häussermann geführt.

Apropos Personal: Das Hotel Garni Oberrhein beschäftigt drei Vollzeit- und drei Teilzeitmitarbeiter. Ab dem ersten September kommt eine Auszubildende im Beruf der Hotelfachfrau hinzu. Und Simon Häussermann sucht noch weitere Auszubildende im Hotelfach.

Matthias (57) und Sabine Häussermann (56) freuen sich derweil auf ihren Ruhestand, werden aber im Hinblick auf den aktuellen Personalengpass dem Sohn und der Schwiegertochter als Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Von seinen Jobs als Hotelprüfer beim Dehoga-Bundesverband Hotelklassifizierung und bei der IHK als Ausbildungsprüfer wird sich Matthias Häussermann nicht trennen. „Meine Eltern haben mich sehr gut eingearbeitet. Mit Blick in die nahe Zukunft geht es mir darum, das Business zu stabilisieren“, sagt Simon Häussermann.