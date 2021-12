von sk

Ein mobiles Impfteam des Landkreises Lörrach bietet in Kooperation mit der Stadtverwaltung bis Ende Februar jeden Dienstag von 9.30 bis 19.30 Uhr im Gemeindehaus St. Josef in Rheinfelden Impftermine an. Dabei sind Erst- und Zweitimpfungen ab zwölf Jahren sowie Booster-Impfungen möglich.

Da sich gerade ältere, nicht-internetaffine Menschen mit der Online-Terminreservierung schwertun, bietet die Stadtverwaltung nun mit dem Hilfetelefon „Rheinfelden hält zusammen“ Unterstützung bei der Reservierung von Impfterminen an, teilte sie mit. Dieses Hilfetelefon mit der Nummer 954 00 ist von Montag bis Freitag, jeweils 9 bis 11 Uhr, besetzt. Außerhalb dieser Zeiten kann eine Nachricht mit Namen und Telefonnummer auf dem Anrufbeantworter hinterlassen werden. Die Mitarbeitenden rufen zurück.

„Das Angebot richtet sich an Seniorinnen und Senioren aus Rheinfelden und Schwörstadt“, erläutert Günther Schmidt, bei dem die Fäden zusammenlaufen. Er bittet darum, dass die Terminbuchung über das Hilfetelefon nur von Bürgern in Anspruch genommen wird, die die Online-Terminbuchung nicht nutzen und keine Unterstützung durch Familie und Freunde erhalten können.

Termine gibt es nur im Internet (ww.mehr.bz/rhfimpfung).