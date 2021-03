von sk

Die Freiwilligenagentur startet in diesen Tagen die Aktion „Brieffreund(e) gesucht“, um den Menschen in den Senioreneinrichtungen der Stadt eine Freude zu machen. Denn nach einem Jahr unter Corona-Bedingungen fehle der Austausch, heißt es in einer Mitteilung.

„Wir suchen Menschen, die bereit sind, einen Gruß in Form einer Postkarte oder eines Briefes an die Seniorinnen und Senioren zu schicken“, erklärt Stefanie Franosz, Leiterin der Freiwilligenagentur, die Idee ihrer vier Ehrenamtlichen. Ob sich daraus eine klassische Brieffreundschaft entwickle, sei offen und jedem selbst überlassen. Die „kleinen Grüße“ werden von der Freiwilligenagentur gesammelt und dann gebündelt an die Bewohner übergeben.

Briefe und Postkarten können bis 18. April in den silbernen, städtischen Briefkasten am Rathaus eingeworfen oder per Post geschickt werden an: Stadtverwaltung, c/o Freiwilligenagentur/Aktion Brieffreu(n)de, Kirchplatz 2, 79618 Rheinfelden (Baden).