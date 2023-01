Beim Kunststoffverabreiter Vogt Plastic bricht am Montagnachmittag ein Brand aus. Im Einsatz sind 120 Angehörige der Feuerwehr Rheinfelden und der Werksfeuerwehr von Evonik. Polizei schätzt Schaden auf rund 20.000 Euro.

Der Brand eines Förderbandes bei der Firma Vogt Plastic in der Bukheinstraße dürfte am Montagnachmittag nach ersten Beurteilungen glimpflich ausgegangen sein. Nach Angaben des Geschäftsführers des Unternehmens, Andreas Vogt, hatten sich am frühen