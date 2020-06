von sk

Die Sportkommission Rheinfelden/Schweiz und der Stadtsportausschuss aus dem badischen Rheinfelden haben entschieden, dass das bereits terminierte, grenzüberschreitende Rheinschwimmen am Sonntag, 19. Juli, mit Beginn um 11 Uhr, wie geplant stattfinden soll. Voraussetzung ist wie immer, dass das Wetter und die Wasserstände an diesem Tag das auch zulassen, wie Dieter Wild vom Stadtsportausschuss in einem Schreiben an die Presse mitteilt. Die Schwimmstrecke vom Inseli bis zum Gelände des Ruderclubs beträgt etwa 1400 Meter.

Selbstverständlich würden auch die jeweiligen, bis dahin gültigen, rechtlichen Gegebenheiten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie beachtet. Die Entwicklung sei derzeit aber noch nicht genau abzusehen. Die Veranstalter stünden in engem Kontakt mit den zuständigen Behörden.

Bewilligung liegt vor

Die wassersportliche Bewilligung der Schweizerischen Rheinhäfen liege bereits vor, die zusätzliche Gruppen-Unfallversicherung sei beantragt, so Dieter Wild weiter. Die unterstützenden Organisationen und Vereine von beiden Seiten des Rheins, also Rheinrettung, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), Pontoniere, Ruderclub, Wassersportverein (WSF) und Technisches Hilfswerk (THW) könnten mit den Vorbereitungen beginnen.