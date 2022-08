von Verena Pichler

Ein Brand auf dem Gelände des SV Herten hat am Samstagmittag Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Beamten vermuten, dass Funkenflug aus einer Feuerschale das Feuer verursachte. Glück im Unglück: Der Fußballplatz selbst blieb verschont. Als die Beamten in Herten eintrafen, brannte laut Mitteilung eine Rasenfläche von rund 400 Quadratmetern auf dem umzäunten Gelände des SV Herten 1950. Die Feuerwehr von Herten war mit drei Fahrzeugen vor Ort.

Ursächlich für den Vegetationsbrand dürfte ein offenes Feuer in einer Feuerschale gewesen sein. In dieser wurden Papier, Pressspan und Essensreste verbrannt. Der Funkenflug tat sein Übriges und setzte die Wiese in Brand. „In diesem Zusammenhang nochmals der dringende Hinweis aufgrund der Trockenheit auf offene Feuer zu verzichten. Ein konkretes Verbot besteht weiterhin für den Wald und für Flächen bis zu 100 Meter Abstand von Waldgebieten“, so die Polizei weiter. Laut SV-Vorsitzendem Steffen Heiberger sei kein Schaden entstanden, die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle.