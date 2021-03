von Petra Wunderle

Ein junges, neues Team leitet die Dinkelbergschule Minseln mit seiner Außenstelle Eichsel. Martin Jegle hat im Oktober vergangenen Jahres die Stelle des Rektors angenommen, zuvor war der Posten zwei Jahr lang vakant. An seiner Seite ist Felix Zapf als Konrektor, insofern ein Novum, als die Dinkelbergschule seit 2013 keinen stellvertretenden Rektor mehr hatte.

Seitdem das Modell Hauptschule in der Dinkelbergschule Minseln ausgelaufen ist, gab es keinen Konrektor mehr. Inzwischen ist die Dinkelbergschule eine reine Grundschule. Im Rahmen des Konzepts „Stärkung der Schulleitung“ wurde im vergangenen Jahr aber beschlossen, dass Grundschulen ab einer Schülerzahl von 100 Kindern neben dem Rektor auch einen Konrektor haben. Im Oktober 2020 wurden im Schulamtsbezirk Lörrach/Waldshut dadurch 23 neue Konrektor-Stellen geschaffen.

„Sofort Lust auf diese Schule bekommen“

Die Dinkelbergschule zählt aktuell insgesamt 136 Mädchen und Jungen, davon in der Außenstelle Eichsel 64 Kinder. Martin Jegle und Felix Zapf sind in beiden Schulstandorten auch als unterrichtende Lehrer im Unterricht präsent. 37 Jahre alt ist Martin Jegle, es ist seine erste Grundschulstelle. Nach dem Lehramtsstudium an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg hatte er fünf Jahre lang in der Werkrealschule in Elzach unterrichtet, zwei Jahre an der Alemannenschule in Wutöschingen.

„Ich habe die Ausschreibung der Dinkelbergschule gelesen und habe Lust auf diese Schule bekommen“, sagt er. In Inzlingen hat er übrigens seine Wurzeln und lebt jetzt wieder zusammen mit seiner Frau und den beiden Kindern in seiner Heimatgemeinde. An der Dinkelbergschule unterrichtet er die Fächer Mathe, Musik und Religion.

Sport und Musik sind seine Hobbys, dazu verrät er, dass er neben Trompete, Schlagzeug und Klavier auch Gitarre spielt und ganz nebenbei auch den Musikverein Freiburg-Opfingen dirigiert. Für die Kinder vom Dinkelberg hat er ein klares Ziel: „Ich will für sie eine gute Schule mit vielen Facetten machen, ganz nach dem Motto: Wer mit Freude lernt, lernt besser.“

Kein Unbekannter an der Dinkelbergschule ist Felix Zapf. Er lehrt seit 2018 in Minseln und Eichsel, seine Fächer sind Mathe und Sport. Auch Zapf hat in Freiburg studiert. Der 31-Jährige lebt mit seiner Verlobten auch heute noch dort, der tägliche Arbeitsweg auf den Dinkelberg stört ihn nicht. Sein Thema als Lehrer: „Ich möchte die Schüler begleiten; Vermitteln ist Leidenschaft.“