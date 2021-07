von Petra Wunderle

Trommel-Experten sind Badou Sène und Christine Mutter-Sène aus Lörrach. Sie wollten vergangene Woche mit Djembe-Trommeln einen Kurs bei der VHS Rheinfelden anbieten. Weil sich zu wenige Teilnehmer meldeten, wurde der Wochenendkurs in den Herbst verschoben.

Die Leidenschaft

„Trommeln ist so was Schönes“, schwärmt Christine Mutter-Sène. Sie trommelt schon viele Jahre und organisiert mit Badou Sène seit 20 Jahren Trommelkurse und Workshops in der Region. So etwa in Lörrach bei der Kaltenbach-Stiftung, im Alten Wasserwerk und Nellie Nashorn, verbunden mit Tanzworkshops samt afrikanischem Essen und Basar. Bei der VHS in Rheinfelden stellten sich die beiden bei einer Veranstaltung vor, daraus entstand die Idee für einen Wochenendkurs. Die kaufmännische Angestellte Mutter-Sène hat ein Fable für afrikanische Tänze und Musik. Beim Festival der Kulturen in Rheinfelden/Schweiz entdeckte sie ihre Vorliebe für das Trommeln und erlernte das Instrument. Sie beherrscht die Djembe- und Sabar-Trommeln.

Die Musik

Badou Sène und Christine Mutter-Sène kennen sich seit 20 Jahren. Badou Sène kommt aus einer Griot-Familie im Senegal. Als Griot bezeichnet man in Teilen Westafrikas einen berufsmäßigen Sänger, Dichter und Instrumentalisten, der in einer bestimmten Form des Gesangs epische Texte als Preissänger oder Geschichten erzählt. Im Senegal gehörte Sène einer 40-köpfigen Musikertruppe an. In Deutschland spielt der 51-Jährige in der Band SAF SAP New Generation, er trat, wie sein Onkel, beim Festival der Kulturen auf. Badou Sène spielt auch in der Ritmo Jazz Group aus Basel. Bekannt ist die Formation vom Jazzfest Em bebbi sy Jazz.

Das Instrument

Die Djembe-Trommel ist eine einfellige Bechertrommel aus Westafrika, der Korpus besteht aus einem ausgehöhlten Teakholz-Baumstamm. Etwa 60 Zentimeter ist die Djembe hoch, die Bespannung ist aus geschorenem Ziegenfell. Der Korpus wird von Hand gefertigt. „Trommeln entspannt. Man wächst mit den anderen Spielern zusammen, spielt plötzlich im Rhythmus, wenn man sich darauf einlassen kann“, sagt Mutter-Sène. Alles geht ohne Noten. In ihren Kursen zeigen die beiden am Anfang die leichte Schlagtechnik, dann folgen die Grundschläge für erste Djeme-Rhythmen. Die Djembe-Trommel zeichnet sich durch eine große Klangvielfalt aus, der Bass klingt warm und voll. Sène und Mutter-Sène freuen sich auf ihren Trommelkurs. „Wir laden all jene, die neugierig auf fremde Kulturen und Musik sind ein. Auch erfahrene Musiker, die mal was Neues ausprobieren wollen“, freut sich Badou Sène.