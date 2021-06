Rheinfelden vor 1 Stunde

Einbruch in Autowerkstatt in Rheinfelden – Polizei sucht Zeugen

Zwei Unbekannte sind am Dienstagfrüh in eine Autowerkstatt in der Kreisstraße eingebrochen. In der Werkstatt wurde eine Geldbörse mit etwa 500 Euro Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.