von sk

Ein Unbekannter hat am Montag versucht, zwei Türen einer Vereinsgaststätte an der Grenzacher Straße in Rheinfelden aufzuhebeln, wie die Polizei mitteilt. Gegen 21.50 Uhr löste die Alarmanlage aus. Der Unbekannte flüchtete. Der Schaden beträgt etwa 300 Euro. Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Kirchrainweg in der Nacht auf Dienstag. Dabei wurden Gartenhütten aufgebrochen. Bislang wurden der Polizei fünf Aufbrüche gemeldet. Vermutlich dürften noch weitere Gartenhütten aufgebrochen worden sein. Aus einer Hütte wurden Bier- und Wasserflaschen gestohlen. Der Schaden ist um ein vielfaches höher und beträgt mehrere Hundert Euro. Aufgrund der unmittelbaren Nähe wird ein Tatzusammenhang vermutet. Das Polizeirevier Rheinfelden sucht Zeugen unter Telefon 07623/740 40.