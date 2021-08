von sk

Noch einmal als ganz normale Lehrerin den Beruf genießen, das gönnt sich im nächsten Schuljahr die langjährige Leiterin der Theresia-Scherer-Schule, Gabriele Quay. Ein Jahr vor ihrem Ruhestand gibt sie die Leitung an Timo Winkler weiter, um in den letzten zwölf Monate ihres Berufslebens noch einmal mit viel Herzblut und Leidenschaft ausschließlich Pädagogin sein, teilte das St. Josefshaus mit.

Unter Gabriele Quays Leitung wurden ganze Generationen von Heilerziehungspflegern und -pflegerinnen ausgebildet. War die Schule davor ausschließlich auf den beruflichen Nachwuchs des St. Josefshauses orientiert, öffnete sie an der Seite des damaligen Direktors Bernhard Späth die Schule durch vielfältige Kooperationen. Unter ihrer Leitung wurde Fachpersonal unter anderem der Caritas Hochrhein, Lebenshilfe Lörrach, den Einrichtungen des Landkreises Lörrach, leben&wohnen, Emilienpark Grenzach-Wyhlen, Bürgerheim Rheinfelden ausgebildet.

Alle Potentiale im Blick

Gerade in den vergangenen zehn Jahren wandelte sich die Theresia-Scherer-Schule so von einer Schule für Heilerziehungspfleger mit rund 75 Schülern zu einer Bildungseinrichtung mit über 200 Schülern in fünf Ausbildungsgängen in der Alten- und Behindertenhilfe. Gabriele Quay hatte dabei alle Potentiale im Blick: So bieten die Ausbildungsgänge Heilerziehungsassistenz und Altenpflegehilfe Hauptschülern die Möglichkeit einen qualifizierten Berufsweg im Sozialbereich anzustreben. Altgediente Mitarbeiter erhalten die Chance über die Schulfremdenprüfung den Fachkräftestatus zu erwerben.

Gabriele Quay war sehr gut vernetzt. Auf Landes- und Bundesebene war sie in vielen berufspolitischen Gremien tätig. So arbeitete sie in Expertenrunden mit, die das Selbst- und Bildungsverständnis des Heilerziehungspflegers profilierten. Schon früh war sie in die Vorbereitungen des Ausbildungsganges „generalistische Pflegeausbildung“ eingebunden, der im vorigen Schuljahr in der Theresia-Scherer-Schule startete. Zu ihrem Abschied als Schulleiterin sagte Birgit Ackermann, Vorständin des St. Josefshauses: „Sie sind die Steuerfrau der Theresia-Scherer-Schule, vor allem aber ein Vorbild weiblicher Führungsstärke und Begeisterung für die Berufe, die wir ausbilden.“