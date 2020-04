von sk

Die Flucht eines mutmaßlichen Autodiebs endete am frühen Mittwochmorgen in Beuggen. Wie die Polizei mitteilt, sollte der Fahrer eines Kleintransporters mit schweizerischer Zulassung in Bad Säckingen von der Polizei kontrolliert werden. Der Fahrer flüchtete laut Polizei mit seinem Fahrzeug. Kurze Zeit später wurde der Transporter in der Traubenstraße in Beuggen gefunden.

Der Fahrer hatte offensichtlich seine Flucht zu Fuß fortgesetzt, da er sich mit seinem Fahrzeug auf einem Stein festgefahren hatte. Eine Fahndung nach dem Mann, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, blieb zunächst ergebnislos. Am frühen Mittwochmorgen wurde dann durch Anwohner in Beuggen gemeldet, dass ein Mann in einen Keller eingedrungen war und sich dort versteckt hielt.

Nach der Entdeckung flüchtete der 27-Jährige, die Polizei hat ihn kurze Zeit später vorläufig festgenommen. Vermutlich war der Transporter bei einer Firma in der Schweiz entwendet worden. Die Ermittlungen des Polizeireviers Rheinfelden dauern an.