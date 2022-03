von sk

Noch unbekannte Täter haben laut Polizeibericht in der Nacht von Donnerstag, 24. März 2022, auf Freitag, 25.März 2022, aus einem Rohbau in Rheinfelden diverse Baumaschinen und Werkzeuge gestohlen. Die Unbekannten hätten unter massiver Gewalteinwirkung eine Tür im Erdgeschoss des Gebäudes aufgebrochen, um an die Baumaschinen und die Werkzeuge zu gelangen.

Zum Abtransport des Diebesgutes könnte ein Fahrzeug benutzt worden sein, schreibt die Polizei weiter. Der Rohbau befindet sich hinter dem Schulcampus an der Josefstraße/Kaminfegerstraße. Der Diebstahlschaden soll sich laut Polizei auf mindestens 10.000 Euro belaufen.

Das Polizeirevier Rheinfelden bittet mögliche Zeugen des Einbruchs um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07623/74040.