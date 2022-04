von sk

Ein 86-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag in der Friedrichstraße, zwischen der Turm- und Josefstraße, in Rheinfelden auf eine Verkehrsinsel aufgefahren und hat ein Verkehrszeichen umgefahren, teilt die Polizei mit. An einem weiteren Verkehrszeichen kam das Auto zum Stehen. Durch den Aufprall rutschte der 86-Jährige in den Fußraum und wurde zwischen Lenkrad und Fahrersitz eingeklemmt. Vermutlich hatte er keinen Sicherheitsgurt angelegt. Die Feuerwehr trennte das Dach ab, um ihn zu befreien. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die Schadenshöhe wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Als Ursache für den Unfall geht die Polizei von einem medizinischen Problem aus.