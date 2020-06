von Horatio Gollin

In der Corona-Pandemie sind die Weltmarktpreise für Altkleider eingebrochen. Nicht nur die Sammelcontainer in Rheinfelden sind voll, sondern auch die Lager der Textil-Recycler. Jüngst beklagte Karin Lützelschwab, Ehrenamtliche des DRK-Kleiderladens, dass sie nicht wüssten, was sie mit dem Ausschuss an nicht verkaufbarer Altkleidung machen sollten. Meldungen, dass die Altkleidercontainer voll seien und sich Unrat sammele, sind nicht nur bei dieser Zeitung eingegangen. Das Ordnungsamt bestätigt, dass auch dort vermehrt Beschwerden aufgelaufen sind. „In der Corona-Zeit hat es im Vergleich zum Vorjahr zugenommen“, sagt Ordnungsamtsleiter Dominic Rago. Wenn dem Ordnungsdienst Missstände auffallen, wird die Textilrecyclingfirma verständigt. Wenn diese nicht Abhilfe schafft, muss der Technische Dienst aufräumen.

Kreis Waldshut Die Altkleidercontainer in der Region quellen über: Was Sie bei der Entsorgung jetzt beachten sollten Das könnte Sie auch interessieren

Gewöhnlich werden die Container einmal, manche zweimal die Woche geleert, erklärt Udo Freudling, kaufmännischer Betriebsleiter der Terec GmbH Textilrecycling, die die Container des Deutschen Roten Kreuzes im Landkreis Lörrach leert. „Seit der Corona-Krise haben wir ein extrem erhöhtes Aufkommen bei den Containern, weil die Bürger die Schränke und den Keller ausräumen.“ Auch die Schließung der Recyclinghöfe führte zu einer stärkeren Frequenz. Alle Fahrzeuge des Textilentsorgers sind im Einsatz, die Fahrer machen Überstunden. Die Vermüllung in und um die Container ist für das Unternehmen ärgerlich und bedeutet zusätzliche Kosten. Da während der Schließung der Recyclinghöfe auch Abfall in den Altkleidercontainer entsorgt wurde, sagt Freudling. Hausmüll, Elektroschrott, Sperrmüll, Bauschutt, Chemikalien und sogar tote Tiere landen dort.

Kreis Waldshut DRK in Sorge: Auch Ekliges wie Hygieneabfälle und Hausmüll landet derzeit vermehrt in Textilcontainern Das könnte Sie auch interessieren

Die Altkleider werden sortiert und weltweit vermarktet. „Afrika, Asien und Osteuropa sind die Hauptmärkte“, sagt Freudling. „Durch den Lockdown wird kein Kilo mehr verkauft. Die Lager sind überall voll.“ Normalerweise nimmt die Autoindustrie viel Material ab, das zerkleinert in Teppichen oder Bezügen verarbeitet werde. Auch Filzstoffe für das Baugewerbe werden aus Altkleidern hergestellt. „Da stand auch alles still“, meint Freudling. „Das merkt man sofort am Altkleidermarkt.“

Die Ware kann nur zu unwirtschaftlichen Preisen verkauft werden, aber lange lagern lassen sich die Altkleider nicht, da Feuchtigkeit in einem Sack dazu führt, dass alles weggeworfen werden muss. „Wir sind mittlerweile dran, unrentable Container abzuziehen.“ Freudling schätzt, dass im Kreis Lörrach 30 bis 50 Container abgezogen werden, da der Müllanteil bei 30 Prozent liegt. Im Kreis Waldshut stellt die Firma wie schon andere Anbieter die Altkleidersammlung ein. Die Container werden abgeholt oder verschlossen. Dies droht das auch im Kreis Lörrach.