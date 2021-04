Rheinfelden-Herten vor 1 Stunde

Die Badestelle am Hertener Loch in Rheinfelden muss repariert werden

Die Betonkante an der Wiese bei der Badestellen am Hertener Loch in Rheinfelden ist abgebrochen. Derzeit ist unklar, ob der Schaden bis zur Badesaison behoben werden kann.