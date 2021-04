von Dora Schöls

Das Polizeirevier Rheinfelden konnte am Wochenende nicht allen Meldungen nachgehen, die eingegangen sind. Das bestätigte Revierleiter Bernhard Weis. „Es war wahnsinnig viel los am Wochenende“, berichtet Weis. Unter anderem hätten viele Bürger angerufen, um zu fragen, welche Corona-Regeln gelten. Gleichzeitig habe es am Samstagnachmittag mehrere Meldungen verschiedener Art gegeben, es sei etwa um Lärmbelästigung gegangen, aber auch um Verstöße gegen die Corona-Verordnung.

Polizei denkt über Aufstockung des Personals nach

Bei einer Polizeikontrolle in einer Gaststätte in Grenzach etwa, bei der sich zwei Kunden vor den Beamten im Kühlraum versteckt hätten, wurden mehrere Corona-Verstöße festgestellt. Ein Leser sagte am Montag, er habe am Samstag eine Corona-Poolparty in Nollingen beobachtet und diese der Polizei gemeldet – es sei aber keine Streife gekommen. „Möglicherweise ist das untergegangen“, gibt Weis zu. Am Wochenende seien zwei Streifen mit je zwei Beamten für Rheinfelden, Grenzach-Wyhlen und Schwörstadt zuständig. „Wenn wir merken, dass wir nicht alles bedienen können, werden wir über mehr Personal nachdenken müssen“, erklärt der Revierleiter.