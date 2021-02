von sk

Nach wie vor hat das städtische Kulturamt Rheinfelden alle Hände voll zu tun mit der Absage und Umplanung von Veranstaltungen. Manche müssen laut Presseinformation der Stadtverwaltung nun bereits zum zweiten Mal verschoben werden.

Rheinfelden-Beuggen Die Klassikreihe Schlosskonzerte Beuggen soll bestehen bleiben Das könnte Sie auch interessieren

Die Zusammenarbeit mit den Agenturen verlaufe zwar effizient, erklärt Kulturamtsleiterin Henrike Fuder, aber die Situation sei für alle Beteiligten mehr als frustrierend. „Jeder von uns brennt darauf, kulturelles Leben wieder zu ermöglichen“, sagt sie. Wann es so weit sein wird, kann niemand abschätzen. Die Kulturamtsleiterin hofft auf eine Entspannung in der wärmeren Jahreszeit und hat Ideen für Open-Air-Formate. Bis dahin heißt es für sie und ihr Team flexibel bleiben.

Rheinfelden Ungewohnte Blickwinkel auf die Natur zeigt die Foto-Ausstellung „Flora“ der VHS Rheinfelden im Internet Das könnte Sie auch interessieren

So mussten die Kabarettabende mit Stefan Waghubinger (18. Februar) und den „Alten Mädchen“ (4. März) erneut verschoben werden. Der neue Termin für den Auftritt der drei Künstlerinnen ist für 18. März 2022 geplant, Stefan Waghubinger wird am 15. September 2022 nach Rheinfelden in den Bürgersaal kommen. Kabarett-Abonnenten erhalten für den Ausfall am Ende des Jahres eine Gutschrift oder können sich den Betrag auf ein neues Abo anrechnen lassen. Einzeltickets wurden für diese Veranstaltungen nicht verkauft.

Rheinfelden Kinoflair hat weiterhin Fans, davon ist Bernd Gschöpf vom Rheinfelder Kino Rheinflimmern überzeugt Das könnte Sie auch interessieren

Auch für die Liebhaber der Meisterkonzerte gibt es eine erneute Terminverschiebung. Das vom April 2020 auf Februar 2021 verschobene Konzert findet nun voraussichtlich im Juni statt. „Über die genauen Einzelheiten werden wir rechtzeitig im Vorfeld informieren“, erklärt Henrike Fuder. Abo-Inhaber werden vom Kulturamt persönlich angeschrieben.

Kindertheater

Die ursprünglich für März des vergangenen Jahres geplanten Kindertheatertage sollen nun Ende Juli, von 26. bis 29. Juli, stattfinden. Alle Ensembles haben ihre Teilnahme zugesagt, sodass es im Programm nur in der Reihenfolge zu Veränderungen kommen wird. Da die jeweiligen Vorführungen sich aber immer an eine ganz bestimmte Altersgruppe richten und seit dem Kauf von Tickets nun eineinhalb Jahre vergangen sein können, bittet das Kulturamt, dass sich Kunden, die noch Tickets aus dem Jahr 2020 haben, per E-Mail beim Kulturamt (kulturamt@rheinfelden-baden.de) melden. „Wir werden dann gemeinsam mit den Kunden überlegen, ob gegebenenfalls nicht ein Tickettausch passender wäre“, erläutert die Kulturamtsleiterin.

Aktuelle Infos finden Sie hier.