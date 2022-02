von Verena Pichler

Die zweite Hochphase der Fasnacht unter Corona steht kurz bevor. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr wird es heuer auch wieder einige offizielle Termine geben, wenn auch mit Auflagen. Los geht es am Samstag mit dem Narrenbaumstellen am Oberrheinplatz, wo am Fasnachtsdienstag auch die offizielle Verbrennung stattfinden wird.

Ozume Michael Birlin bei einer früheren Machtübernahme (Archivbild). | Bild: Horatio Gollin

Was dazwischen noch so im Städtli los sein wird, hat Oberzunftmeister Michael Birlin verraten. Er sei ganz zufrieden mit dem jetzt ausgeklügelten Plan, so Birlin am Dienstag. Immerhin werde es 2022 um einiges närrischer als noch 2021.

Narrenbaum

Das Wahrzeichen der Fasnacht wurde 2021 „verschämt“ ohne Publikum aufgestellt – am Samstag, 19. Februar, wird das nun aber anders sein. Los geht es um 15 Uhr mit einem kleinen Umzug vom Hieber Markt mit Beteiligung der Cliquen und Musik zum Narrenbrunnen am Oberrheinplatz. „Wir überprüfen den Status der Mitwirkenden ab Aufstellungsort“, erläutert Birlin. Der Oberrheinplatz werde abgesperrt, wer in diesen Bereich möchte, wird ebenfalls kontrolliert, es gilt 2G.

Die Zunft stellt dafür Ordner ab, die den Kontrollierten dann Bändel aushändigen. „Das haben wir mit dem Ordnungsamt und Oberbürgermeister abgestimmt.“ Einzig auf Verpflegungsstände werde man an diesem Tag verzichten. Das Ordnungsamt werde kontrollieren, ob alle Auflagen eingehalten werden. Ebenfalls am kommenden Samstag werden die Stadt und das Rathaus geschmückt – mit der einen oder anderen Überraschung, so Birlin.

Schmutziger Dunschtig

Am Schmutzige Dunschtig wird der OB den Schlüssel zum Rathaus los – der Tag ist schließlich traditionell der Machtübernahme gewidmet. „Das will er ja auch unbedingt“, witzelt Birlin. Das aber werde ohne Publikum gemacht und der Rathauschef werde auch nicht „abgeführt“. Man achte auf den nötigen Abstand.

Bürgerheim

Das werden D‘Maximale und Latschari auch am Fasnachtsfreitag tun, wenn sie zu den betagten Rheinfeldern gehen. Geplant ist ein Besuch im Bürgerheim, beziehungsweise davor. „Die Musik wird sich vor dem Speisesaal aufstellen und ein paar Lieder spielen.“

Beizenfasnacht

Am Fasnachtssamstag und Fasnachtssonntag stehen die Guggen im Zentrum. Zwar werde es keinen von der Zunft organisierten Umzug geben. Aber an beiden Tagen werden verschiedene Abordnungen von Cliquen und Guggen in der Innenstadt unterwegs sein, die damit auch die heimische Gastronomie stärken wollen. Denn unter normalen Bedingungen durften die Wirte am Fasnachtssonntag, wenn der grenzüberschreitende Umzug lief, nicht draußen wirten.

Nun aber erging an alle Innenstadt-Gastronomen die Einladung, draußen großzügig zu stuhlen. „Wer will, kann auch Würstle grillen oder so.“ Birlin stellt sich eine Art Beizenfasnacht vor, deren Erfolg natürlich vom Wetter abhängig ist. Hier gelten die ganz normalen Gastro-Corona-Regeln, die auch an anderen Tagen greifen.

Plakettenverkauf

Auf viele Abnehmer von Plaketten hoffen die Cliquen. 2000 Stück wollen an den Mann oder die Frau gebracht werden, zu vier Euro das Stück. „Die Plakette ist übrigens auch an der nächsten Fasnacht noch gültig“, macht Birlin den Kauf schmackhaft. Auf ein Datum wurde bewusst verzichtet, auf der Plakette in Form eines Luftballons steht das Motto „S‘isch wies isch“ und die Jahreszahl „202“.

Verbrennung

Der Latschari ist seit 11.11 wach, also muss er auch verbrannt werden. Das geschieht am Fasnachtsdienstag um 20 Uhr analog zum Narrenbaumstellen – der Oberrheinplatz wird abgesperrt, Ordner kontrollieren.

Ordensverleihung im Mai Mit dem Ende der tollen Tage endet nicht die Fasnacht. Denn die Zunft will dringend ihre verdienten Mitglieder ehren, 220 Orden müssen verliehen werden. Und das soll am Samstag, 14. Mai, geschehen. Im Anschluss an die Verleihung, die gegen 16 Uhr beginnen soll, laden D‘ Maximale zur „After-Fasnachtsordenverleihungsparty“, kurz zum Piratenball ein. „Wahrscheinlich in der Halle in Warmbach“, so Michael Birlin. Dass die Fasnacht in den Mai verlängert werde, sei Corona geschuldet. „Ich hoffe sehr, dass wir an diesem Datum tanzen und singen können.“ Am 14. Mai findet auch das Kinderfest im Rahmen des Stadtjubiläums statt. Ein Umstand, über den die Zunft gesprochen habe. „Aber ich denke, wir kommen gut aneinander vorbei. Unsere Veranstaltung geht ja in den Abend und das Kinderfest endet um 18 Uhr.“

Auch in der Schwesterstadt gibt es ein abgespecktes Fasnachtsprogramm. Worauf sich die Narren freuen dürfen, lesen Sie hier.

