von Petra Wunderle

Ein neues Testzentrum hat in Rheinfelden am Bahnhofsplatz aufgemacht. „AHA Testzentrum“ steht für Abstand, Hygiene und Alltagsmaske. In dem Zentrum direkt neben Michaelas Kiosk können von Montag bis Sonntag kostenlose Corona-Schnelltest ohne Anmeldung in Anspruch genommen werden.

Kreis Waldshut Überblick: Wo man sich im Landkreis Waldshut auf Corona testen lassen kann Das könnte Sie auch interessieren

Das Ehepaar Dilara und Serkan Demir aus Karsau hat die Genehmigung und Beauftragung vom Gesundheitsamt für das Testzentrum erhalten. Michaela Rach, die Betreiberin des Kiosks, spricht von einer „tollen Zusammenarbeit“. Serkan Demir berichtet davon, dass viele Pendler, die mit dem Zug, Bus oder Auto unterwegs sind, die Möglichkeit nutzen, sich testen zu lassen.

Öffnungszeiten

Das AHA Testzentrum ist Montag bis Samstag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr geöffnet, sonntags von 9 bis 15 Uhr. An Silvester ist das Zentrum von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Am 1. Januar ist das Testzentrum geschlossen.