von sk

Gegen 10.30 Uhr am Freitag war ein 59-jähriger Fahrradfahrer in Richtung Herten unterwegs und verließ den dortigen Geh- und Radweg, um eine Personengruppe zu umfahren, teilt die Polizei mit. Auf der Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem in dieselbe Richtung fahrenden Autofahrer. Der 65 Jahre alte Citroen-Fahrer hatte wohl noch versucht, auszuweichen, erfasste aber den Radfahrer frontal. Nach dem Unfall brachte der Autofahrer den Fahrradfahrer zunächst heim. Da sich dessen Gesundheitszustand verschlechterte, brachte ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der Sachschaden am Auto liegt laut Polizei bei rund 2000 Euro, der am Pedelec bei etwa 1000 Euro. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht Zeugen. Insbesondere verantwortliche Personen aus der Gruppe werden gebeten, sich zu melden (Kontakt unter Telefon 07621/980 00).