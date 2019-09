von sk

Der in Monte Carlo 2017 preisgekrönte Zirkus Charles Knie gastiert am Mittwoch und Donnerstag, 18. und 19. September, auf der Richterwiese in Rheinfelden. Einer der letzten ganz Großen seiner Zunft kommt mit einem international und hochkarätig besetzten Ensemble.

Stolz auf die internationale Truppe

Der junge Zirkusdirektor Sascha Melnjak (44) ist stolz auf seine internationale Truppe: „Wir vereinen in unserer Show die unterschiedlichsten Talente zu einem großen Ganzen aus Zirkus, Theater, Musik und Show.“ Artisten, Tierlehrer, Clowns, Akrobaten, Sängerin, Live-Orchester und Show-Ballett füllen das unterhaltsame, Atem raubende Programm. Waghalsige Stuntakrobatik und poetische Momente bieten einen Kontrast.

Viele hauseigene Tiere im rollenden Zoo

Besonders stolz sind die Zirkusmacher darauf, dass ihnen die Verpflichtung des englischen Tierlehrers Alexander Lacey gelungen ist. Seine Darbietungen gelten als die beste gemischte Raubtiernummer der Welt. Überdies gehören die vielen hauseigenen Tiere zum großen rollenden Zoo des Branchenprimus‘: Pferde, Miniponys, Zebras, Kamele, Dromedare, exotische Rinder, Lamas, Kängurus und Vogelstrauße.

Atem raubende Akrobatik

Aus Brasilien kommt Daniel Diorios Team mit der Motorradkugel. Alejandro und Michael aus Kolumbien sind auf dem „Todesrad“ zu sehen. Auch alle weiteren Künstler, Artisten, Musiker und Tänzerinnen sind in der Zirkusszene bekannte Gesichter – alle preisgekrönt auf vielen Zirkusfestivals rund um den Globus.

Vorstellungen gibt es am Mittwoch, 16 und 19.30 Uhr, und Donnerstag, 16 Uhr, die Familienvorstellung zu ermäßigten Preisen am Mittwoch, 16 Uhr.

Kartenverlosung: Der SÜDKURIER verlost für die Premierenvorstellung am Mittwoch, 18. September, 19.30 Uhr, auf der Richterwiese 25 mal zwei Karten. Unter dem Stichwort „Zirkus„ können die Karten bis Freitag, 13. September, in der Redaktion Rheinfelden, Kapuzinerstraße 6 (in der Zeit von 9 bis 12 Uhr), abgeholt werden.

Informationen im Internet:

http://www.zirkus-charles-knie.de