Wieder einmal melden sich „falsche Polizisten“ am Telefon. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am Dienstagmittag in Schwörstadt, Karsau und Nollingen zu mindestens fünf solcher Anrufe.

Die Anrufer gaben sich in den bislang bekannt gewordenen Fällen als Polizeibeamte aus und versuchten an persönliche Daten der Angerufenen zu gelangen.

Geschildert wurde jeweils, dass aufgrund von polizeilichen Ermittlungen möglicherweise bei den Angerufenen eingebrochen werden soll. Üblicherweise wird in der Folge dann verlangt, dass Wertgegenstände an einen Abholer übergeben werden, um diese vermeintlich in Sicherheit zu bringen.

In den angezeigten Fällen handelten die Angerufenen jedoch richtig, beendeten das Gespräch und verständigten die Polizei.