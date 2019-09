Rheinfelden vor 1 Stunde

Vier Schwerverletzte bei Unfall in Rheinfelden: 26-jähriger Fahrer in Lebensgefahr

In der Rheinfelder Innenstadt ist in der Nacht auf Sonntag ein BMW mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Säule gekracht. Der 26-jährige Fahrer wurde lebensgefährlich, drei Mitfahrer schwer verletzt. Einige, meist jüngere Schaulustige, filmten den Rettungseinsatz mit dem Handy und erschwerten so den Einsatz von Feuerwehr und Polizei.