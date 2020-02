Rheinfelden vor 6 Stunden

Quartiersarbeit belohnt Innovation und Nachhaltigkeit von Projekten in Rheinfelden

Die Städtische Quartiersarbeit fördert MiniMaxProjekte in Rheinfelden, die sich innovativ und nachhaltig für das Leben in der Stadt einsetzen. Zur Verügung stehen in diesem Jahr 10.000 Euro. Die Verantwortliche können sich bis 6. März bewerben