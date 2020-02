von Ingrid Böhm

Der Gemeinderat steht geschlossen hinter dem Bürgerheim als fest verankerte kommunale Pflegeeinrichtung. Aus diesem Grund trägt er auch die 180-Gradwendung einer neuen Planungsvariante mit. Die verfolgt die Zielsetzung, Neues zu bauen und nicht Hausteile aufwendig zu sanieren. Es geht dabei um Kosten von 15,8 Millionen Euro. Dass davon 14,5 Millionen als Investition auf den Pflegesatz der Bewohner umgelegt werden, für die es damit teurer wird, bewertete die SPD-Fraktion kritisch.

Breit diskutiert wurde das Großprojekt von „erheblicher Tragweite“, am Donnerstag in der Sitzung zwar mit Fragen, aber einer grundsätzlichen Zustimmung dafür, dass diese Vorsorgeaufgabe in Rheinfelden anzupacken ist. OB Klaus Eberhardt erklärte dazu grundsätzlich, dass die Forderung der Landesheimbauverordnung nach Einzelzimmern, die Stadt als Träger vor die Entscheidung stelle, mitzugehen oder „den Betrieb runterzufahren“.

Die Fraktionen zur Kehrtwende Die CDU äußerte sich mit Paul Renz über die planerische Kehrtwende in einem mehrere Jahre dauernden Prozess überrascht, sprach sich aber im Interesse der Wirtschaftlichkeit des Bürgerheims für die neue Konzeption aus. Er meldete aber auch Kritik an den gesetzlichen Vorgaben des Landes an, die zu diesen teuren Konsequenzen führen.

Wenn mehrere Gebäudeteile abgerissen werden zugunsten einer kompakten Konzeption, diene dies dem Ziel, wirtschaftlich zu arbeiten. Mit der Konzeption werden nach Eberhardts Überzeugung Funktionalität und Architektur verbessert.

Kein defizitärer Betrieb: Einen defizitären Betrieb, der von der Stadt zu bezuschussen wäre, könne sie sich nicht bezahlen. Würde die 2018 vom Gemeinderat befürwortete Sanierungsvariante 2 A weiterverfolgt, würde laut Eberhardt betriebswirtschaftlich eine Schieflage entstehen. Es müssten Kosten von 5,6 Millionen aus dem Sanierungspaket über das Jahresergebnis des Hauses erwirtschaftet werden. Deshalb sei es gerechter, die Bewohner des Hauses über den Pflegesatz statt den allgemeinen Steuerzahler damit zu belasten.

Betriebsleiterin Irene Sorg begründete die Notwendigkeit für diese Planung. Bisher stellt das Bürgerheim nur 15 Plätze fallweise zur Kurzzeitpflege bereit, weil es bei einer 99 prozentigen Belegung des Heims keinen größeren Spielraum gebe. Aus Sorgs Sicht lasse sich dieser Angebotsmangel aber „ohne großen Aufwand“ beim Neubau an der Pestalozzi Straße mit einem eigenen Bereich beheben. Zu einem späteren Zeitpunkt in der Umstrukturierung wird der Gemeinderat aber nochmals prüfen, ob die Kurzzeitpflege finanziell realisierbar ist.

