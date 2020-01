von Horatio Gollin

Hunderte feierten auch dieses Jahr auf der alten Rheinbrücke den Jahreswechsel bei der grenzüberschreitenden Silvesterfeier. Das von den beiden Städten ausgerichtete Feuerwerk war musikalisch und mit einer bemerkenswerten Lasershow untermalt.

Klarer Himmel über Rheinfelden

Rote und grüne Blitze stoben auseinander in einen leuchtenden Kreis. Während sie verblassend in den Fluss stürzten, explodierten schon die nächsten Feuerwerkskörper und formten ihre Muster in den klaren Nachthimmel. Raketen mit weißen Schweifen schossen vom Dach des Salmeggparkdecks und Salven an bunt leuchtenden Geschossen erleuchteten die Zuschauer auf der alten Rheinbrücke, dem Inseli und am badischen Brückenkopf.

Das Feuerwerksspektakel war mit Musik unterlegt. Als letztes Lied dröhnte der Rammstein-Song „Engel“ aus den Lautsprechern, Laser wischten über die Brücke, fächerten sich auf und waberten in der Dunkelheit über dem Fluss, während so genannten Flame Jets Feuerlanzen in den Himmel stießen. Zum Finale entzündeten sich zwei große Metall-Herzen auf dem Parkdeck, während bunte Laserstrahlen ekstatisch über die Zuschauer zuckten.

Menschen fallen sich in die Arme

Um Mitternacht hatte ein Kanonenschlag den Jahreswechsel verkündet. Die Menschen fielen sich in die Arme. Sektkorken knallten und fröhlich wurde auf das neue Jahr angestoßen. Deutsche und Schweizer feierten den Jahreswechsel zusammen. „Ich bin das erste Mal da“, erzählte eine Rheinfelderin, die mit der Familie gekommen war. Eine Gruppe war aus Oberbasel gekommen. „In Basel ist es überfüllt. Wir wollten mal schauen, wie es hier ist“, sagte einer der jungen Erwachsenen. Andere waren nicht zum ersten Mal gekommen. Für manche Besucher ist der Jahreswechsel auf der Brücke sogar „ein Muss“, wie eine Nollingerin meinte.

Mit einem Glas Sekt auf der Brücke anstoßen gehört für viele zu Silvester dazu. | Bild: Horatio Gollin

Das grenzüberschreitende Feuerwerk der beiden Rheinfelden startete pünktlich um zehn Minuten nach Mitternacht, nachdem die große Welle der privaten Feuerwerke über den beiden Städten und vor alten Rheinbrücke abgeebbt war. Zu eingängigen Musiktiteln wie dem modernen Hit „Dance Monkey“ von Tones and I und Klassikern der Popgeschichte wie „YMCA“ von den Village People feuerte Pyrotechniker Klaus Wunderle aus Murg-Hänner die Raketen ab. Mit fünf Musikstücken war das zwölfminütige Spektakel untermalt.

Blick in die vergangene Dekade

„Die vergangene Dekade war international schon sehr problematisch“, meinte ein Einwohner aus Rheinfelden/Schweiz. „Man kann nur hoffen, dass sich alles wieder beruhigt, auch wenn es noch nicht so ausschaut.“ Er blicke aber mit guter Hoffnung in die Zukunft. Auch für andere Besucher sind die Zehner-Jahre zunächst durch Konflikte wie den Syrienkrieg und Flüchtlingsbewegungen geprägt. „Für mich persönlich war es ein gutes Jahrzehnt, aber irgendwie wartet man die ganze Zeit auf einen politischen Aufbruch“, sagte eine Rheinfelderin. Dringend sei auch die Klimafrage.

Das Feuerwerk in Zahlen Pyrotechniker Klaus Wunderle aus Murg-Hänner richtete zum dritten Mal das offizielle Feuerwerk der beiden Schwesterstädte aus. Fünf Mann waren im Einsatz für den reibungslosen Ablauf, beim Aufbau half noch eine sechste Kraft aus. Vom Dach des Parkhauses Salmeck und vom Rheinuferweg stiegen in zwölf Minuten 2000 Feuerwerkskörper in den Rheinfelder Himmel – insgesamt 140 Kilogramm Pyrotechnik.

Am badischen Brückenkopf gab das Team vom Public Pub Grillwürste, Glühwein und Sekt aus und der Eishockey-Club Rheinfelden/Schweiz bot vor dem Inseli Glühwein und Bratwurst an. Dort begrüßten auch Stadtammann Franco Mazzi und Oberbürgermeister Klaus Eberhardt das neue Jahr. „Ich denke, dass Rheinfelden 2020 vor große Herausforderungen steht, die wir aber gut meistern werden. Ich freue mich auf die weitere Arbeit und auch die Zusammenarbeit mit den bürgerschaftlich Engagierten in der Stadt“, sagte Eberhardt, der seit seinem Amtsantritt 2012 nur einmal die Silvesterfeier auf der Brücke aussetzte.

Keine Vorfälle hatte die Polizei zu beklagen, die mit Unterstützung von privater Security den Einlass am Brückenkopf kontrollierte. „Es war eine friedliche Feier“, meinte ein Beamter.