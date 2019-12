Rheinfelden vor 4 Stunden

Innovative Ideen oder einfach nur viel Lebensmut: Diese Menschen prägten das Jahr 2019 in Rheinfelden

Sie haben in schwierigen Zeiten nicht den Mut verloren, tolle Ideen gehabt oder haben sich für die Gemeinschaft ehrenamtlich eingesetzt: Wir stellen in einem Jahresrückblick Menschen vor, die in besonderem Maße Rheinfelden im zu Ende gehenden Jahr 2019 geprägt haben – Geschichten zwischen Hoffnung und Verlust.