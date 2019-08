von Verena Pichler

Einsatzkräfte von Polizei und Zoll haben am späten Dienstagnachmittag mehrere Geschäftsräume und Wohnungen in der Friedrichstraße in Rheinfelden durchsucht. Dafür wurde der Bereich rund um die Objekte weiträumig gesperrt.

Kripo und Revier ermitteln schon lange

Laut Pressesprecher Jörg Kiefer ist der Einsatz Teil eines Ermittlungsverfahrens gegen mehrere Männer. Sie werden verdächtigt, mit Betäubungsmittel zu handeln. „Die Kriminalpolizei und das Revier Rheinfelden ermitteln seit längerem in diesem Fall“, so Kiefer auf Nachfrage weiter.

Einsatz zieht sich bis in Abendstunden

Am Dienstagnachmittag schlugen Zoll und Polizei dann zu und durchsuchten mehrere Wohnungen und Lokale. Die Sperrung und die massive Präsenz der Einsatzkräfte – auch Beamte aus Freiburg waren hinzugezogen worden – lockten am Dienstag zahlreiche Anwohner und andere Geschäftsleute auf die Straße. Der Verkehr wurde umgeleitet. Der Einsatz zog sich bis in die späten Abendstunden.