von Heidi Rombach

Das St. Josefshaus in Rheinfelden-Herten kann in diesem Jahr auf 140 Jahre seines Bestehens blicken. Deshalb gibt es im Verwaltungsgebäude die Ausstellung “140 Jahre Schwestern im St. Josefshaus“. Dazu fand am gestrigen Samstag und heute zum 40. Mal das Sommerfest bei hitzigen Temperaturen statt, welches immer für viele schöne Stunden sorgt.

