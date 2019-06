Herten – Einen doppelten Grund zum Feiern gibt es dieses Jahr beim St. Josefshaus: Die Einrichtung feiert ihr 140-jähriges Bestehen und das 40. Sommerfest, welches am Samstag und Sonntag, 29. und 30. Juni, mit einem großen Programm aufwartet.

Schülerband macht den Anfang

Den Auftakt macht die Schülerband „Just do it“ der Karl-Rolfus-Schule auf der Bühne, bevor um 14.30 Uhr die Begrüßung durch den Vorstand erfolgt und der neue Konferenzraum feierlich eröffnet wird. Es folgt ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie von Kutschfahrten der Markhof Ranch über musikalischen Mitmachangeboten, bis hin zur Rollstuhlgeisterbahn der Theresia-Scherer-Schule, heißt es in einer Mitteilung.

Festgottesdienst am Sonntag

Der Sonntag startet mit einem Festgottesdienst, anschließend gibt der Musikverein Herten ein Platzkonzert auf der Bühne. An beiden Tagen soll auch der Informationsgehalt nicht zu kurz kommen, so stehen Führungen durch die Werkstatt für Menschen mit Behinderung und Einblicke in die inklusive Familienhilfe im Haus Elisabeth auf dem Programm. Für musikalische Unterhaltung sorgen unter anderem die Bands Randale und Liebe und Little Walters Rock‘n‘Roll Zirkus.

Auf der Bühne gibt‘s „Die drei Räuber“

Abends wird auf der Bühne das Schultheater „Die drei Räuber“ aufgeführt. In und um die Kunstküche kann man an beiden Tagen auch an Workshops wie beim „Action-Painting auf Papier“ oder an der „Filz-Werkstatt“ teilnehmen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Mittags gibt es auf dem Schulhof unter anderem Gegrilltes, im Betriebsrestaurant wird Kaffee und Kuchen serviert. Das Café „Grenzenlos“ lockt mit Eiskaffee und Kaltgetränken, während am Betriebsrestaurant eine Waffelbude steht. Durstige können sich auch am Bierbrunnen erfrischen, einen Weinstand gibt‘s im Park.