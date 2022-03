von sk

Zeugen haben der Polizei am Dienstag mitgeteilt, dass aus einer Gartenhütte an der Ecke Eichbergstraße/Hertener Straße in Rheinfelden Rauch dringen würde. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen die Gartenhütte und ein Unterstand neben der Hütte in Flammen. Ein Auto sowie ein Kleinkraftrad, die unter dem Unterstand waren, fielen dem Feuer zum Opfer. Gegen 13.30 Uhr waren die Löscharbeiten beendet. Ein Gebäude der Stadt Rheinfelden, das wohl der Wasseraufbereitung dient, in der Nähe wurde beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 30.000 Euro.