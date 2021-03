In Laufenburg wurden die Grünen am Sonntag bei der Landtagswahl mit deutlichem Abstand stärkste Partei: 1137 Wähler (37,0 Prozent) stimmten für deren Kandidaten Niklas Nüssle. Die Grünen konnten damit ihr Ergebnis von 2016, als sie bei einer Wahl erstmals stärkste politische Kraft in Laufenburg geworden waren, nochmals um 6,1 Prozentpunkte ausbauen. Für die CDU und die bisherige Abgeordnete Sabine Hartmann-Müller stimmten in der Waldstadt 636 Wähler (20,3 Prozent). Dieses Ergebnis liegt um 7,6 Punkte unter dem der letzten Wahl. Trotz Verlusten von 2,3 Punkten verteidigte die AfD mit 12,5 Prozent ihren dritten Platz. Die FDP gewann 2,9 Prozentpunkte hinzu und verdrängt mit 10,2 Prozent die SPD von Platz vier. Die Sozialdemokraten kamen auf nur noch 9,0 Prozent – 3,5 Punkte weniger als 2016. Außergewöhnlich hoch ist mit 11,0 Prozent das Ergebnis der sonstigen Parteien, wovon 4,3 Prozent auf die Freie Wähler Partei entfielen. Die Wahlbeteiligung sank um 7,7 Punkte auf 54,6 Prozent.

In allen fünf Urnenwahlbezirken und in den drei Briefwahlbezirken lagen die Grünen nach der Auszählung vorn. Ihre besten Ergebnisse erzielten sie mit 42,3 Prozent (281 Stimmen) bei den Wählern Briefwahlbezirk 1, der die Wahlbezirke in der Altstadt, dem Rappenstein und Rhina umfasst, sowie mit 41,2 Prozent (240 Stimmen) im Briefwahlbezirk 2, zu dem Rotzel, Hochsal und Binzgen zusammengefasst waren. Am nächsten kam die CDU mit 24,4 Prozent (48 Stimmen) in den östlichen Stadtteilen Luttingen und Hauenstein, doch auch hier blieben die Grünen mit 28,9 Prozent (57 Stimmen) vorn.

In gleich drei Urnenwahlbezirken verdrängte die AfD mit ihrem Kandidaten Bernhard Boll die CDU sogar auf Platz drei und wurde nach den Grünen zweitstärkste politische Kraft: in der Oststadt mit 22,6 Prozent (42 Stimmen), in der Altstadt, auf dem Rappenstein und in Rhina mit 19,5 Prozent (107 Stimmen) sowie in Binzgen mit 18,2 Prozent (39 Stimmen). Auffällig sind die verhältnismäßig schlechten Ergebnisse, die die AfD bei den Briefwählern erzielte, wo die Stimmanteile nur jeweils halb so hoch waren wie in den entsprechenden Urnenwahlbezirken.

Die FDP mit ihrem Kandidaten Harald Ebi zog auch in Laufenburg an der SPD mit ihrem Bewerber Peter Schallmeyer vorbei. Für die Liberalen stimmten 10,2 Prozent der Wähler (321 Stimmen), 2,9 Prozentpunkte mehr als 2016, die Sozialdemokraten wählten 9,0 Prozent (283 Stimmen), nochmals 3,5 Punkte weniger als bei den Wahlen vor fünf Jahren, wo die SPD bereits von ehemals 24,5 auf 12,5 Prozent abgestürzt war. In keinem einzigen Urnenwahlbezirk konnten die Sozialdemokraten ein zweistelliges Ergebnis erzielen.

Auffällig ist das mit 11,0 Prozent starke Abschneiden der sonstigen Parteien. 4,3 Prozent (135 Stimmen) wählten den Kandidaten der Freien Wähler Partei – die allerdings organisatorisch wie inhaltlich nicht identisch ist mit den bei den Kommunalwahlen antretenden Freien Wählern.

Die Linke kam auf 2,5 Prozent (78 Stimmen). Die maßgeblich von Corona-Leugnern mitgegründeten Parteien Basis und W2020 erhielten 1,7 Prozent (52 Stimmen) beziehungsweise 0,8 Prozent (24 Stimmen).