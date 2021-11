Kreis Waldshut vor 4 Stunden

„Wir sollten uns niemals verstecken“ – Wie Juden am Hochrhein heute ihren Glauben leben

Am 9. November 1938 plünderten und zerstörten die Nationalsozialisten Synagogen und jüdische Geschäfte – auch in Tiengen und Lörrach. Viele Juden wurden später in Konzentrationslager deportiert. Wie sieht das jüdische Leben am Hochrhein 83 Jahre danach aus? Darüber haben wir mit Landesrabbiner Moshe Flomenmann und der Vorsitzenden der Israelitischen Kultusgemeinde Lörrach, Hanna Scheinker, gesprochen.