Wie Corona den Abschied von Verstorbenen verhinderte und dies eine Frau in eine tiefe Depression brachte – die Tochter einer Betroffenen erzählt

Ihre Mutter fiel in eine tiefe Depression. Denn nach dem Tod dreier Geschwister konnte sie sich nicht von ihnen verabschieden. Nun wird sie in einer Klinik behandelt. Die Tochter leidet mit und sagt über ihre Mutter: „Sie ist nicht mehr so, wie ich sie kenne.“