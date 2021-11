Kreis Waldshut vor 5 Stunden

Wenn Ehrenamt auf Beruf trifft: So versucht die Feuerwehr Konflikte zwischen Hilfsleistung und Arbeitsleben zu entschärfen

Wenn es brennt oder sich ein schwerer Unfall ereignet, kommt es oft auf Minuten an. So schnell wie möglich müssen dann Feuerwehrleute in den Einsatz, denn es geht in aller Regel nicht nur um die Rettung von Menschenleben, sondern auch darum, Schlimmeres zu verhindern. Dass es gerade bei Einsätzen, die tagsüber anfallen, zu Interferenzen mit dem Beruf oder dem Arbeitgeber der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen kommen kann, ist vorprogrammiert.