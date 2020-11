Daten-Story Nur für Abonnenten vor 4 Stunden

Warum die aktuellen Corona-Zahlen Hoffnung machen sollten

Trotz hoher Infektionszahlen in den Kreisen Waldshut und Lörrach: Der grenzüberschreitende Vergleich deutet an, dass der Höhepunkt der zweiten Welle in diesen Tagen erreicht wird.