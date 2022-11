Kreis Waldshut vor 5 Stunden

Verstorbene bleiben über Jahre unentdeckt – wie wahrscheinlich ist das denn?

In Grenzach-Wyhlen werden innerhalb weniger Wochen zwei Leichen in Wohnungen gefunden, die dort schon lange lagen. Kommt das häufiger vor? So ordnet die Polizei diese Fälle ein.