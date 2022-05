Ein dringender Appell zum Handeln für die einen, zu einseitig in der Betrachtungsweise: Die Studie zur Verkehrsentwicklung am Hochrhein und den daraus resultierenden Maßnahmen rufen ein sehr kontroverses Echo hervor.

Die Reaktionen zur neuen Studie über den Schwerlastverkehr am Hochrhein fallen durchaus unterschiedlich aus. So war die Online-Präsentation des Werkes am 24. Juni nicht eben eine harmonische Veranstaltung. Zwar zeigt die Studie für die meisten