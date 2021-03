Die Schweiz hat am 1. März einige Freizeiteinrichtungen wieder geöffnet. Doch dürfen Grenzgänger nach der Arbeit noch einen Abstecher im Zoo machen? Es ist paradox: Während ein Spaziergang am wohnortnahen Rhein quarantänefrei erlaubt ist, bleibt bei einem Zoobesuch die Quarantäne zuhause nicht aus. Hier die sechs wichtigsten Antworten.

Hinweis: Die Informationen in diesem Artikel entsprechen dem Stand 1. März 2021.Die Zoos und auch die Museen in der Schweiz sind nun wieder geöffnet. Doch was bringt uns das auf der deutschen Seite des Hochrheins überhaupt? Dürfen wir diese