Satte 500.000 Euro hat der Rüstwagen gekostet, den die Feuerwehr Bad Säckingen vergangenes Jahr angeschafft hat. Nur drei Fahrzeuge dieser Art sind überhaupt im Landkreis Waldshut unterwegs. Und so viel vorne weg: Das Löschen von Bränden spielt nur eine untergeordnete Rolle. Doch was macht das Fahrzeug so besonders? Wie ist es ausgestattet und wo wird es eingesetzt? Wir haben es ganz genau angeschaut.

Stadtkommandant Tobias Förster, Vize-Kommandant Marc Jagenow und Bad Säckingens Abteilungskommandant Alexander Zimmermann (v.l.) präsentieren den neuen Rüstwagen. Mit knapp 500.000 Euro kostet er fast so viel wie ein Einfamilienhaus. Der Schwerpunkt liegt vor allem auf der technischen Hilfeleistung.| Bild: Baier, Markus