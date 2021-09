Visual Story Veröffentlicht am 30. September 2021

Das Pharmaunternehmen Roche feiert sein 125-jähriges Bestehen und hat sich dafür einen besonderen Hingucker ausgedacht: Bis einschließlich Freitag wird der Roche-Turm Teil einer beeindruckenden Kunstinstallation mit Farben, Bildern, Illustrationen und Musik. Sehen Sie selbst.

Hingucker in Basel: Die Firma Roche feiert ihr 125-jähriges Bestehen und verwandelt den Roche-Turm 1 an den Abenden bis 1. Oktober in eine einzigartige Kunstinstallation. Zahlreiche Künstler haben dabei mitgewirkt.| Bild: David Hubacher

