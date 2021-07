Bad Säckinger Tankstelle knackt am Wochenende die Zwei-Euro-Marke für Super. Dabei liegt der durchschnittliche Superpreis bundesweit bei 1,60. Was war da los? Der Versuch einer Erklärung

Das war ein Schock für viele Autofahrer am Wochenende in Bad Säckingen. Die Esso-Tankstelle an der Bundesstraße 34 hat beim Super die Schallmauer von zwei Euro geknackt. Entsprechend war die Empörung in den sozialen Netzwerken. Das Kuriose an dem